https://static.news.ru/photo/82d9201a-cc57-11e9-be72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexei Gyngazov/ Russian Look/Global Look Press

Неизвестные украли силовой кабель стоимостью 1,5 млн рублей в ТиНАО Москвы. Заявление о краже подал замгендиректора по строительству ответственной фирмы.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что кража могла быть совершена в период с 16 по 19 августа. Строительная площадка в поселении Московский, квартал № 3 не охранялась, сообщает АГН «Москва».

Вор скрылся, установлена сумма материального ущерба. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее News.ru сообщал, что количество регистрируемых преступлений в России уменьшилось почти на 10% за период с 2014 по 2018 год. Как передаёт ТАСС со ссылкой на спикера МВД Ирину Волк, в 2018 году было зарегистрировано 1991,5 тысячи преступлений.