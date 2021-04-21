Силовики пресекли массовое производство мефедрона в двух регионах

https://static.news.ru/photo/5bc31bdc-a349-11eb-9c4f-96000091f725_660.jpg Фото: Fachrul Reza/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники полиции совместно с бойцами СОБРа пресекли в Подмосковье и Тульской области деятельность нарколабораторий, производивших по 450 килограммов синтетического наркотика мефедрона в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

В ходе операции были задержаны шесть человек. Одни из них выступали организаторами преступного бизнеса, другие занимались фасовкой готовой продукции, третьи выполняли роль курьеров. Наркотики распространялись через даркнет с помощью закладок.

Вырученные от продажи мефедрона средства злоумышленники направляли на расширение бизнеса, покупку недвижимости, машин и предметов роскоши.

Силовики изъяли свыше 110 килограммов наркотических средств, более 1,7 тысячи литров реактивов и десятки единиц различного оборудования. У задержанных изъяты шесть автомобилей общей стоимостью свыше 30 млн рублей, холодное оружие и предметы, похожие на огнестрельное оружие, а также поддельные удостоверения помощника депутата Госдумы и сотрудника СКР.

В полиции предполагают, что злоумышленники намеревались легализовать полученные преступным путём деньги, вложив их в покупку законного бизнеса, отметила Волк.

Ранее сообщалось, что в Волгограде суд приговорил к 15,5 года лишения свободы военнослужащего Владимира Аляева по делу об организации нарколаборатории. Согласно материалам уголовного дела, он приобрёл 160 кг химических веществ, арендовал дом, установил там оборудование и начал производство. Готовую продукцию он планировал сбывать в Волгограде.