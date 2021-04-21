Силовики пресекли массовое производство мефедрона в двух регионах

Сотрудники полиции совместно с бойцами СОБРа пресекли в Подмосковье и Тульской области деятельность нарколабораторий, производивших по 450 килограммов синтетического наркотика мефедрона в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
В ходе операции были задержаны шесть человек. Одни из них выступали организаторами преступного бизнеса, другие занимались фасовкой готовой продукции, третьи выполняли роль курьеров. Наркотики распространялись через даркнет с помощью закладок.
Вырученные от продажи мефедрона средства злоумышленники направляли на расширение бизнеса, покупку недвижимости, машин и предметов роскоши.
Силовики изъяли свыше 110 килограммов наркотических средств, более 1,7 тысячи литров реактивов и десятки единиц различного оборудования. У задержанных изъяты шесть автомобилей общей стоимостью свыше 30 млн рублей, холодное оружие и предметы, похожие на огнестрельное оружие, а также поддельные удостоверения помощника депутата Госдумы и сотрудника СКР.
В полиции предполагают, что злоумышленники намеревались легализовать полученные преступным путём деньги, вложив их в покупку законного бизнеса,
Ранее сообщалось, что в Волгограде суд приговорил к 15,5 года лишения свободы военнослужащего Владимира Аляева по делу об организации нарколаборатории. Согласно материалам уголовного дела, он приобрёл 160 кг химических веществ, арендовал дом, установил там оборудование и начал производство. Готовую продукцию он планировал сбывать в Волгограде.