Школьник в Москве пригрозил убийством учительнице и подставил отца

В Москве 16-летний школьник угрожал расправой своей классной руководительнице после очередной ссоры. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Известно, что ученик 10 класса часто вступал в конфликт с учителем, Юлией Пенкиной.

Педагог решила обратиться к правоохранительным органам из-за боязни за собственную безопасность. Она также добавила, что её также подтолкнула новость о нападении студента на Пермский университет.

Позже полицейские пришли в дом Станислава К., где обнаружилось, что отец школьника хранил охотничье ружьё без необходимого разрешения. Правоохранители изъяли оружие и боеприпасы, а отца десятиклассника забрали в отдел.

Ранее стало известно, что сотрудник КГБ Белоруссии погиб в Минске во время спецоперации. Он попал под пули во время операции по «отработке лиц, причастных к террористической деятельности». Видеозапись произошедшего опубликовал телеканал «Беларусь 1».

На кадрах видно, как группа захвата выламывает дверь в течение нескольких минут. При этом есть и съёмка из квартиры, которую вели предполагаемые преступники, пока к ним пытались прорваться силовики. В квартире находились два человека — мужчина с ружьём и женщина, которая снимала всё на камеру мобильного телефона.