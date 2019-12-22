https://static.news.ru/photo/9eb22034-24f9-11ea-bb8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

47-летний мужчина с криминальным прошлым и его жена воровали металлические ограды с кладбища на Яранском тракте в Кирове. Пропажу заметили родственники умерших.

Не меньше 10 потерпевших обратились в правоохранительные органы. Полицейские нашли предполагаемых преступников, передаёт «Город Киров».

На допросе подозреваемые рассказали, что сдавали в металлолом награбленное. То, что не успели продать, они спрятали в тайнике прямо на кладбище.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

Ранее вандалы расписали свастикой 107 надгробий на еврейском кладбище во французской коммуне Вестоффен. Осквернение могил осудил президент Франции Эммануэль Макрон. Политик подчеркнул, что евреи создают страну, а те, кто нападает на них, не достойны идеи, которую разделяют жители республики. После инцидента власти государства решили создать «национальное бюро по борьбе с ненавистью». В частности, его сотрудники будут отвечать за поиск вандалов, оставивших надписи на кладбище, писал NEWS.ru.