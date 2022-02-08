Сдающих чужие квартиры мошенников задержали в Петербурге, сообщают «Невские Новости» со ссылкой на МВД. Злоумышленники фотографировали квартиры и номера, которые снимали на сутки, а затем сдавали их за предоплату. К правонарушениям могут быть причастны шесть петербуржцев, житель Ленобласти и житель Екатеринбурга, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При проверках службой безопасности интернет-сервиса фигуранты участвовали в видеоконференциях, в ходе которых демонстрировали интерьеры апартаментов и фальшивые документы на право владения ими. Для затруднения идентификации личности меняли свою внешность, используя парики, накладные усы и бороды, — сообщили в МВД.

У подозреваемых обнаружили поддельные документы, 370 сим-карт, таблички с названием улиц и средства маскировки. Полицейские установили более 80 потерпевших: россияне из разных регионов потеряли более четырёх миллионов рублей.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев написал письмо на имя главы Минцифры Максута Шадаева, в котором предложил ввести ограничение на число сим-карт, оформляемых на одного человека. Он считает, что данная мера позволит предотвратить мошенничества с использованием мобильных номеров.