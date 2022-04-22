Рязанец купил кирпичи за 250 тысяч рублей вместо игровых приставок, сообщает «МК в Рязани». После того как его обманули при покупке, он обратился в полицию. Игровые приставки он приобретал на сайте объявлений.

Продавец, объясняя причину высокой цены, заверил , что техника новая и коробки не вскрывались, а в подтверждение прислал фотографии. Мужчина купил три приставки — себе и знакомым, но дома обнаружил в коробке лишь кирпичи.

Полицейские нашли злоумышленника — 33-летнего жителя города. Он заказал упаковки из-под приставок из-за границы, сымитировал пломбы и выложил объявление. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

На уловку интернет-мошенников ранее попалась жительница Екатеринбурга и лишилась 840 тысяч рублей. По данным УМВД региона, 53-летняя женщина увидела рекламу в соцсетях о продаже акций компании «Газпром» и перечислила свои деньги на брокерский счёт.

Женщина на протяжении шести месяцев вносила средства на счёт. Она заподозрила неладное, когда у неё не получилось обналичить деньги, а «специалисты» перестали выходить на связь. После этого она поняла, что её обманули, и написала заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».