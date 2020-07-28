Россиянин отравился в своей нарколаборатории и попался полиции

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Полицейские ликвидировали нарколабораторию в Московской области, после того как её владелец попал в Тучковскую больницу с отравлением парами неизвестного газа.

Об этом рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД по Подмосковью Татьяна Петрова, передаёт РИА Новости. Полиция установила, что мужчина отравился при изготовлении наркотиков. При обыске в его жилище нашли костюм для малярных работ, канистры и куски ткани с резким химическим запахом. В гараже обнаружили несколько респираторов, различные ёмкости с неизвестной жидкостью, а также две стеклянные колбы, заполненные веществом бурого цвета. Экспертиза показала, что это вещество является наркотиком мефедроном, масса изъятой партии составила 189 граммов.

Хозяин нарколаборатории заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 228.1 (покушение на производство, сбыт или пересылку наркотических средств) УК РФ.

Как писал NEWS.ru, в феврале крупную нарколабораторию ликвидировали во Владимирской области. Помимо четырёх изготовителей наркотиков были задержаны шесть межрегиональных курьеров.