Россиянин из ревности убил двоих знакомых сожительницы ножом Жителя Удмуртии задержали за нападение с ножом на знакомых возлюбленной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя Глазова (Удмуртия) обвинили в убийстве двоих молодых людей, сообщает региональное управление СК РФ. По версии следствия, 25-летний мужчина из ревности убил знакомых сожительницы.

По данным следствия, в ночь с 18 на 19 апреля текущего года фигурант на почве ревности к своей 21-летней сожительнице, которая прибыла домой совместно с потерпевшими из развлекательного заведения, выйдя из квартиры с ножом, умышленно нанес им удары по различным частям тела потерпевших, от чего они скончались на месте, — говорится в сообщении.

Погибшим было 18 и 19 лет. Также телесные повреждения получил их 20-летний знакомый. Молодой человек отпущен домой после оказания медицинской помощи. Нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Фигуранта отправили под стражу.

Ранее в Тамбовской области сотрудники регионального управления Следкома РФ завели уголовное дело на 47-летнего мужчину, который расправился с односельчанином. По данным следствия, 8 января он и его сожительница пригласили в гости 53-летнего приятеля. Хозяину показалось, что гость оказывает его пассии излишние знаки внимания. Под влиянием алкоголя он схватил нож и нанес сопернику два колотых удара.