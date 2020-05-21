Российские силовики обезвредили трансграничную наркогруппировку

https://static.news.ru/photo/6102a356-9b34-11ea-ae5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЦОС ФСБ

Сотрудники ФСБ и МВД провели совместную операцию, в ходе которой была пресечена деятельность трансграничной этнической преступной группы, занимавшейся торговлей наркотиками.

Операция стартовала в феврале 2020 года и проводилась в несколько этапов. Силовики задержали с поличным пятерых членов группировки, включая её организатора. У злоумышленников изъято более 48 килограммов героина. Кроме того, ликвидирована сеть межрегиональных каналов поставок наркотиков.

Задержанные члены преступной группы находятся под арестом. В отношении них возбуждено семь уголовных дел, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве была задержана жительница ближнего зарубежья, перевозившая героин. У неё было изъято около трёх килограммов наркотиков.