Российские силовики обезвредили трансграничную наркогруппировку

Сотрудники ФСБ и МВД провели совместную операцию, в ходе которой была пресечена деятельность трансграничной этнической преступной группы, занимавшейся торговлей наркотиками.
Операция стартовала в феврале 2020 года и проводилась в несколько этапов. Силовики задержали с поличным пятерых членов группировки, включая её организатора. У злоумышленников изъято более 48 килограммов героина. Кроме того, ликвидирована сеть межрегиональных каналов поставок наркотиков.
Задержанные члены преступной группы находятся под арестом. В отношении них возбуждено семь уголовных дел,
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве была задержана жительница ближнего зарубежья, перевозившая героин. У неё было изъято около трёх килограммов наркотиков.
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