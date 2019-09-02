https://static.news.ru/photo/bc88d28a-cd9f-11e9-aee2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Представители российского посольства в Германии встретились с подозреваемым в убийстве гражданина Грузии в Берлине россиянином.

Как сообщает ТАСС , дипломаты устроили встречу с мужчиной по его просьбе. В соответствии с законами РФ, задержанному оказали необходимую правовую помощь. Посольство призывает избегать спекуляций и распространения ложной информации по происшествию и советует дождаться окончания официального расследования.

В диппредставительстве также добавили, что немецкие правоохранительные органы в настоящий момент пытаются официально подтвердить наличие у подозреваемого российского гражданства.

48-летний россиянин был задержан в Берлине по подозрению в убийстве гражданина Грузии 24 августа, передавал News.ru. Позже ряд зарубежных СМИ высказали гипотезу о связях подозреваемого с российской разведкой.