Представители российского посольства в Германии встретились с подозреваемым в убийстве гражданина Грузии в Берлине россиянином.
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В диппредставительстве также добавили, что немецкие правоохранительные органы в настоящий момент пытаются официально подтвердить наличие у подозреваемого российского гражданства.
48-летний россиянин был задержан в Берлине по подозрению в убийстве гражданина Грузии 24 августа, передавал News.ru. Позже ряд зарубежных СМИ высказали гипотезу о связях подозреваемого с российской разведкой.