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Повышение количества выявленных преступлений, совершённых сотрудниками Росгвардии, связано с работой руководства ведомства. Такое мнение высказал официальный представитель Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) Валерий Грибакин.

Рост выявленных преступлений объясняется, прежде всего, эффективной работой соответствующих служб и подразделений ведомства и комплексными мерами со стороны командиров и руководителей различного уровня, — цитирует ТАСС Грибакина.

Статистический всплеск раскрываемости преступлений связан с активной работой всех подразделений Росгвардии, которая направлена на профилактику преступлений со стороны сотрудников ведомства, их выявление и пресечение.

Эта работа ведется постоянно и системно, в том числе во взаимодействии с правоохранительными органами, — отмечает представитель.

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