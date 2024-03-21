Рестораны, казино: что за бизнес у тестя Прилучного, почему его ищет ФНС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Тесть актера Павла Прилучного был задержан сотрудниками полиции в Москве. За что его задержали, как зарабатывает Аршак Брутян, сколько от него хочет налоговая и какой тюремный срок ему грозит?

Где устроил казино тесть Прилучного

21 марта стало известно, что накануне вечером оперативники пришли в подпольное казино в Рязанском районе столицы. Восемь игровых автоматов находились в обычной квартире на шестом этаже дома по улице 1-й Новокузьминской.

Были задержаны трое мужчин: безработные 26-летний Илгам К., 55-летний Арташес Т., и 57-летний Аршак Брутян — отец жены актера Павла Прилучного Зепюр Брутян.

Тестю известного актера может грозить тюремный срок до 6 лет. Его и двоих подельников подозревают по статье 171.2 УК РФ в незаконной организации казино. Уголовное дело не возбуждено, проводится проверка.

Что за бизнес у отца Брутян

Родители Зепюр Брутян занимаются бизнесом. До 2019 года у Аршака было собственное предприятие, которое оказывало услуги по созданию кафе и баров. В 2021 году он открыл несколько ресторанов кавказской кухни в Испании — в Мадриде и Барселоне. Их обстановкой занималась жена Прилучного.

Теща актера Гаяне (Согомонян) — преподаватель в Школе-студии армянского наследия. Кроме того, СМИ выяснили, что у Зепюр есть сестра Рипсимэ, которая владеет несколькими шоурумами и брендом одежды.

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Сколько хочет налоговая от Аршака Брутяна

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Аршак Брутян скрывается от российской налоговой. Он должен 206 тыс. рублей, при этом сумма растет за счет пени. Задолженность связана с деятельностью его московского ИП, которое он открыл в 2013 году и ликвидировал в 2019-м.

Starhit отмечает, что мужчина развивал бизнес в Испании, несмотря на долги по налогам. Кроме того, на свадьбу дочери бизнесмен армянского происхождения устроил роскошный праздник.

По статье УК РФ за уклонение от уплаты налогов в России может грозить до двух лет тюрьмы. Однако не уплаченные Брутяном 206 тыс. рублей не считаются крупной суммой (от 600 тыс. за три финансовых года) и поэтому, как утверждает сайт «Налоговый консультант», не считаются уголовным преступлением. Сумма штрафа за умышленную неуплату налогов составляет 40%.

За организацию подпольного казино группой лиц предусматривается уголовная ответственность, если заведение принесло доход в крупном размере (более 1,5 млн рублей). За такое правонарушение могут приговорить к 4 годам тюрьмы. Однако в случае, если доход не будет крупным или не удастся доказать работу группы лиц по предварительному сговору, может быть применена ст. 14.1.1 КоАП — она влечет наложение штрафа от 0,8 до 1,5 млн рублей.

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