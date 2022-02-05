Ректора госвуза Дагестана обвинили в хищении на сумму более 90 млн рублей

Следственный комитет по Дагестану обвиняет ректора Дагестанского государственного технического университета Нурмагомеда Суракатова в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе республиканского следственного управления СКР. Отмечается, что обвиняемый незаконно завладел суммой в размере более 90 млн рублей. В данный момент он находится под стражей.

По версии следствия, в 2015–2018 годы обвиняемый в составе организованной преступной группы, в которую входили должностные лица вуза, перечисляли денежные средства со стипендиального счёта университета на расчётные счета доверенных лиц и в последующем их обналичивали, — сообщили в ведомстве.

Сообщается, что у Суракатова были сообщники, с которыми он подделывал подписи в платёжных ведомостях о получении зарплаты и премиальных выплат сотрудникам учреждений.

В результате было похищено более 90 млн рублей, которые были предназначены для учебного заведения из федерального бюджета.

Расследование проводится в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Ранее стало известно, что первого вице-мэра Орла Олега Минкина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Проверки чиновников начались после хищения 15 млн рублей, выделенных на ремонт городской площади.