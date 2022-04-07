РБК: на гендиректора оборонного завода «Буревестник» завели уголовное дело

МВД возбудило уголовное дело в отношении генерального директора оборонного завода «Буревестник» Ильи Александрова и двух его подчинённых, сообщает РБК. Сейчас Александров находится под арестом, исполняющим обязанности гендиректора «Буревестника» назначен Андрей Рыбаков.

Дело завели по ч. 4 ст. 160 УК РФ, подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. По данным следствия, ущерб от деятельности Александрова, который возглавляет предприятие чуть больше года, и двух его подчинённых — Александра Цыбулькова и Александра Степанова — составил 49 миллионов рублей.

Следствие считает, что руководитель оборонного предприятия и топ-менеджеры «произвели безвозмездное отчуждение» готовой продукции «Буревестника» в пользу сторонней организации. Речь идёт о воздухораспределителях, блоках охладителя воды, масле и холодильниках, которые хранились на складе в Гатчине, и впоследствии были вывезены через проходную предприятия.

Чтобы скрыть преступление, Александров, Цыбульков и Степанов изготовили «заведомо подложный приказ» о списании оборудования из-за якобы из непригодности к использованию, указали в МВД. В ведомстве отметили, что гендиректор «Буревестника» и его топ-менеджеры склонили подчинённых им по службе сотрудников к регистрации и подписанию документов.

Расположенный под Петербургом завод «Буревестник» специализируется на выпуске судовой арматуры, теплообменных аппаратов, судовых охладителей воды и масла, арматуры для нефтегазопромыслов и топливно-энергетического комплекса.

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