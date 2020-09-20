Продюсера фильма Серебренникова обвинили в крупной растрате

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Рыбинский городской суд заключил под стражу на два месяца Виталия Молчанова, обвиняемого в убийстве двух несовершеннолетних сестёр. Ранее об этой мере пресечения ходатайствовало следствие.

Суд удовлетворил ходатайство следствия. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября включительно, — сообщила ТАСС пресс-секретарь городского суда Елена Сдобнова. Как писал NEWS.ru, следователи предъявили...