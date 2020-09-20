Продюсера фильма Серебренникова обвинили в крупной растрате

Кинокомпания «Алегри Синема» подала иск против продюсера Михаила Финогенова, обвинив его в крупной растрате средств.
В иске указано, что Финогенов при работе над сериалом «Рождённая звездой» растратил 3,18 млн рублей,
Суд принял иск, разбирательства по нему начнутся в ближайшее время, отмечается в сообщении.
Михаил Финогенов выступал продюсером фильмов Кирилла Серебренникова «Лето» и «Холодный фронт» Романа Волобуева.
Ранее NEWS.ru сообщал, что режиссёр Кирилл Серебренников призвал поддержать осуждённого на восемь лет за смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова.
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