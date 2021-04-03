Процент на кражу: мошенники стали использовать новую схему обмана россиян

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Новую схему обмана россиян начали использовать мошенники. Теперь под видом сотрудников банков они предлагают гражданам оформить вклад под более высокий процент. Всем заинтересовавшимся присылают ссылку, которая якобы ведёт на страницу онлайн-банка. Там необходимо ввести настоящие логин и пароль — которые в результате оказываются в распоряжении злоумышленников. Об этом рассказывает РИА Новости.

Как сообщил корреспондент агенства, ему по электронной почте пришло письмо , где было написано: «Внимание, так говорят только мошенники: переоформите вклад под более выгодный процент, вот ссылка».

По словам руководителя группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерины Килюшевой, данная схема является универсальной и активно используется для получения доступа к онлайн-банкам многих кредитных организаций. При этом мошенники могут как звонить потенциальным жертвам, так и присылать им письма по электронной почте.

Изменение схемы работы эксперт связывает с тем. что многие россияне уже в курсе того, что нельзя сообщать по телефону коды из смс для подтверждения операций. При этом заманчивое предложение банка человек может счесть абсолютно нормальным и даже не понять, что свои данные он вводит на фальшивой странице.

В Банке России сообщили, что знают о такой схеме мошенничества. Данный тренд наблюдается ещё с прошлого года.

Интерес мошенников сместился с банковских карт граждан на их счета и депозиты. Причина этого в том, что на счетах и депозитах у людей как правило гораздо больше денег, чем непосредственно на карте, — пояснили в ЦБ.

Центробанк советует гражданам никому не сообщать данные своей банковской карты или переводить деньги по звонку, даже если собеседники называют себя сотрудниками кредитных организаций или правоохранительных органов.

Ранее эксперт спрогнозировал главные схемы интернет-мошенников в 2021 году. Об этом писал NEWS.ru.