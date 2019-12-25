https://static.news.ru/photo/ac5a70e8-26dd-11ea-bcda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начальник пресс-службы главка подмосковной полиции Татьяна Петрова сообщила, что полицейские задержали в Одинцовском районе Подмосковья приезжую из ближнего зарубежья с крупной партией наркотиков.

В сумке у 39-летней женщины находилось 13 свёртков с наркотическим веществом и список мест «закладок». По этим адресам в Барвихе и Шульгино найдено ещё два пакета с тем же порошком. Химическая экспертиза подтвердила, что изъятое вещество — героин, передаёт ТАСС.

Уголовное дело возбуждено по статье 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Задержанной грозит до 20 лет тюрьмы.

Как писал NEWS.ru ранее, столичный суд получил дело актрисы Натальи Бочкарёвой, которую обвиняют в хранении наркотиков. Женщина была задержана с кокаином в нижнем белье.