Причастная к трагедии в Юрьевке назвала мотив убийства сестры-инвалида
Причастная к убийству своей семьи девочка не хотела ухаживать за сестрой-инвалидом
Никита Чайка
Никита Чайка
13:27, 24 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Девочка, причастная к убийству семьи в посёлке Юрьевка Омской области на допросе объяснила причину расправы над сестрой-инвалидом. Мотивом убийства стало нежелание девочки ухаживать за больной родственницей после смерти родителей, сообщает RT.
Сестру убили, чтобы она не мешала мне жить,— рассказала следователям подозреваемая.
Отмечается, что девочка не страдает угрызением совести по поводу случившегося. На первом же допросе следователей насторожило спокойствие девочки во время её рассказа о нападении на семью. Также сообщается, что время от времени она была даже весела. Это и навело следователей на мысль о причастности несовершеннолетней к убийству семьи.
Так известно, что девочка не ладила со своим отчимом. Он заставлял девочку заниматься большим хозяйством, чего она не любила, и припугнул её парня тюрьмой «за совращение малолетних», так как родители были против отношений девочки с 17-летним парнем.
О тройном убийстве в селе Юрьевка Павлоградского района стало известно утром 22 января. Неизвестный зарезал 38-летнего мужчину, его 35-летнюю сожительницу и её 10-летнюю дочь.
По данным регионального СК, преступление было совершено 14-летней дочерью убитых и её 17-летним парнем. По версии следствия, около двух часов ночи 22 января юноша пробрался в дом жертв, где ударил ножом взрослых, а также 10-летнюю девочку, страдавшую заболеванием опорно-двигательного аппарата. Мотивом для подростков мог стать запрет на отношения и конфликты девушки с отчимом.
После убийства девушка забрала шестилетнего брата и отправилась к соседям, где рассказала, что в дом ворвался неизвестный и убил родителей. По её словам был составлен фальшивый фоторобот преступника.