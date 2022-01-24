Причастная к трагедии в Юрьевке назвала мотив убийства сестры-инвалида 

Девочка, причастная к убийству семьи в посёлке Юрьевка Омской области на допросе объяснила причину расправы над сестрой-инвалидом. Мотивом убийства стало нежелание девочки ухаживать за больной родственницей после смерти родителей, сообщает RT.

Сестру убили, чтобы она не мешала мне жить, — рассказала следователям подозреваемая.

Отмечается, что девочка не страдает угрызением совести по поводу случившегося. На первом же допросе следователей насторожило спокойствие девочки во время её рассказа о нападении на семью. Также сообщается, что время от времени она была даже весела. Это и навело следователей на мысль о причастности несовершеннолетней к убийству семьи.

Так известно, что девочка не ладила со своим отчимом. Он заставлял девочку заниматься большим хозяйством, чего она не любила, и припугнул её парня тюрьмой «за совращение малолетних», так как родители были против отношений девочки с 17-летним парнем.

О тройном убийстве в селе Юрьевка Павлоградского района стало известно утром 22 января. Неизвестный зарезал 38-летнего мужчину, его 35-летнюю сожительницу и её 10-летнюю дочь.

По данным регионального СК, преступление было совершено 14-летней дочерью убитых и её 17-летним парнем. По версии следствия, около двух часов ночи 22 января юноша пробрался в дом жертв, где ударил ножом взрослых, а также 10-летнюю девочку, страдавшую заболеванием опорно-двигательного аппарата. Мотивом для подростков мог стать запрет на отношения и конфликты девушки с отчимом.

После убийства девушка забрала шестилетнего брата и отправилась к соседям, где рассказала, что в дом ворвался неизвестный и убил родителей. По её словам был составлен фальшивый фоторобот преступника.