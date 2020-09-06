Преподавательница на Украине застрелила мужа и ранила малолетнюю дочь

https://static.news.ru/photo/985abda8-f01a-11ea-99f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Отдел коммуникации полиции Ровенской области/npu.gov.ua

Преподавательница, проживающая на территории Ровенского района Украины, совершила двойное преступление — 45-летняя женщина застрелила своего мужа и ранила 13-летнюю дочь. Об этом 6 сентября сообщили представители Национальной полиции страны.

Отмечается, что после совершённых деяний учительница предприняла попытку суицида.

В больницу Ровенского района были доставлены трое. В их числе убитый муж учительницы, её дочь со множественными ранениями в районе грудной клетки и сама стрелявшая.

В полиции сообщили, что супруг учительницы перед смертью успел сообщить о случившемся своему отцу. По факту совершённого преступления началось расследование. Как заявляет следствие, учительница стреляла из револьвера.

Ведётся досудебная проверка по фактам умышленного убийства и покушения на умышленное убийство малолетнего ребёнка по части 1 статьи 115 и части 2 статьи 15 и 115 Уголовного кодекса Украины, — цитирует ФАН сообщение от полиции.

Как ранее писал NEWS.ru, силовики задержали в городе Заинске в Татарстане 47-летнего Сулеймана Киргизова, который пытался отвёрткой убить свою бывшую жену.