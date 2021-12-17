Учительница на Урале дала пощёчину школьнику и порвала его тетрадь

Полиция начала проверку после публикации видео в социальных сетях, на котором педагог одной из школ города Берёзовского Свердловской области порвала тетрадь ученика шестого класса и дала ему пощёчину, рассказал ТАСС руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых. В комментариях к ролику дети и родители встали на защиту учителя. Они заявили, что школьник потребовал отдать тетрадь, а также обматерил преподавателя.

Инцидент, который показан в видеоролике, зарегистрирован в полиции Берёзовского. Проверочные мероприятия поручено провести инспекторам по делам несовершеннолетних. Сейчас опрашиваются все стороны конфликта, — пояснил представитель ведомства.

Вечером 18 декабря в одном из пабликов «ВКонтакте» города Берёзовского было выложено видео, на кадрах которого якобы учительница школы № 2 порвала тетрадь ученика шестого класса и дала ему пощёчину, так как он отвлёкся на телефон и грубо разговаривал с ней.

Ранее Нижегородское следственное управление СК России начало проверку сообщения об учителе, который ударил ребёнка. Инцидент произошёл в одной из школ Нижнего Новгорода. СК организовал доследственную проверку после опубликованного в соцсетях заявления жительницы города, в котором она обвиняет учителя рисования школы № 117 Сормовского района в том, что та якобы нанесла побои пятикласснику.

Отмечается, что учительница также разбила новый телефон и разорвала портфель ребёнка на глазах у всего класса.