Председатель ОНК объяснил новые признания ангарского маньяка

https://static.news.ru/photo/d272a120-ca79-11ea-9748-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший полицейский Михаил Попков, так называемый ангарский маньяк, дал признательные показания ещё в двух эпизодах убийств, чтобы выехать из мордовской колонии в «отпуск» на территорию Иркутской области для участия в следственных действиях. Об этом журналистам сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Мордовии Валерий Крутов.

Ранее стало известно, что Попков признался в убийстве ещё двух женщин, о которых он не рассказывал. Эти убийства были совершены им с 1995 по 1998 год в Ангарске.

По словам Крутова, маньяк сообщил о двух ранее неизвестных эпизодах. Однако убийств может быть больше сотни. Как отметил председатель ОНК, Попков осознаёт, что просидит в колонии всю жизнь. Поэтому преступник и сознался в убийствах — так он устроил себе «отпуск», как говорят в местах заключения. В данный момент убийца этапирован в СИЗО Иркутска.

Крутов подчеркнул, что жалоб на содержание в колонии от ангарского маньяка не поступало. Попков не просил о встрече с общественниками для разговора о своей жизни в заключении.

В колонии Мордовии он работал, у него был сосед по камере, говорят, что они ладили между собой. Претензий к содержанию в колонии он никогда не предъявлял. Говорил, что ему нравится Мордовия, местный климат. Сотрудники учреждения говорят, что он образован, начитан, цитирует известных людей, — цитирует Крутова РИА Новости.

Попков сейчас этапирован в Иркутск из Торбеевского централа в Мордовии. Он отбывает пожизненное за 81 убийство и три покушения на убийство женщин. Маньяку уже предъявлено обвинение по одному эпизоду, по второму проводятся следственные действия.

Преступления, за которые он отбывает наказание, бывший милиционер совершил в период с 1992 по 2010 год на территории Иркутской области. Он приговорён к пожизненному заключению дважды, но осуждён был только за 78 убийств, так как по остальным вышел срок давности.

Как ранее писал NEWS.ru, показаний Попкова недостаточно для доказательства его причастности к преступлениям. В рамках расследования убийств женщин в Иркутской области будут проведены различные криминалистические экспертизы, сообщил следователь по особо важным делам СУ СК по Иркутской области Евгений Карчевский.