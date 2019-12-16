Пресненский районный суд Москвы приговорил к четырём годам условно правозащитника Дениса Набиуллина по делу о многомиллионном мошенничестве.
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По факту преступления было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Позже обвиняемому инкриминировали ещё одно преступное деяние, о котором сообщили СМИ — правозащитник посетил в СИЗО находящегося под следствием мужчину и потребовал от него деньги за изменение меры пресечения.
Как ранее сообщал News.ru, обвиняемому в расстреле своих сослуживцев солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову продлили арест на четыре месяца.
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