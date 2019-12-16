https://static.news.ru/photo/a5af1caa-1fec-11ea-987c-fa163e074e61_660.jpg Денис Набиуллин Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Пресненский районный суд Москвы приговорил к четырём годам условно правозащитника Дениса Набиуллина по делу о многомиллионном мошенничестве.

Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на осведомлённый источник. Следствие установило, что 6 декабря 2017 года Набиуллин получил более 29 млн рублей от «лица, привлечённого для участия в проведении оперативно-розыскного мероприятия». Правозащитник пообещал за эту сумму посодействовать направлению некоего «следственного-арестованного» гражданина на медосвидетельствование и в дальнейшем добиться изменения ему меры пресечения на несвязанную с лишением свободы. Следствие отметило, что на самом деле Набиуллин такой возможности не имел.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Позже обвиняемому инкриминировали ещё одно преступное деяние, о котором сообщили СМИ — правозащитник посетил в СИЗО находящегося под следствием мужчину и потребовал от него деньги за изменение меры пресечения.

Как ранее сообщал News.ru, обвиняемому в расстреле своих сослуживцев солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову продлили арест на четыре месяца.