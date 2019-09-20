Военный суд Московского гарнизона вынес приговор сотруднику Академии ФСБ прапорщику Артуру Хайруллину, который разбирал принадлежащие учебному заведению компьютеры и продавал детали. За год он сбыл процессоры и блоки оперативной памяти от примерно 500 системных блоков. На все полученные от продажи деталей деньги он делал ставки в букмекерской конторе.

Как выяснила газета «Коммерсант» , в 2016 году для факультета иностранных языков Академии выстроили новый корпус. Учебное заведение получило в своё распоряжение несколько новых помещений. Они сдавались «под ключ» — подрядчик не только выполнил всю внутреннюю отделку, обставил аудитории и рабочие кабинеты мебелью, но даже установил в них компьютеры. Однако переехать в новостройку факультету полгода не удавалось.

Чтобы за эти шесть месяцев из нового корпуса ничего не пропало, члены специальной комиссии пересчитали и описали всё имущество, особое внимание уделив компьютерам, а точнее их системным блокам. Они были запломбированы специальными голографическими печатями. В данных корпусах был организован пропускной режим, который и должен был контролировать техник 1-го отделения факультета прапорщик Айрат Хайруллин. Он принял всё казенное имущество под свою ответственность и получил ключи от помещений.

Осенью 2018 года должен был состояться торжественный переезд. Но 15 октября прапорщик Хайруллин пришёл к заместителю начальника факультета иностранных языков и сообщил, что продал часть техники. Рабочими остались лишь 20 компьютеров, в которых процессоры Pentium также заменены на контрафактные устройства без маркировки. Позже Айрат Хайруллин написал явку с повинной.

Sivahari/Wikimedia Commons

Следствию и суду прапорщик рассказал, что как только он получил в распоряжение имущество, то вынул процессоры и оперативную память из пяти системных блоков, продав их по 25-30 тыс. рублей. Он планировал вложить эти деньги в ставки на спортивном тотализаторе, выиграть крупную сумму и вернуть похищенное. Однако в букмекерской конторе ему не везло, он терял деньги, и с августа 2017 года стал ежедневно разбирать вверенные ему компьютеры на продажу. Под вымышленными именами он зарегистрировался на сайте объявлений Avito и сбывал комплектующие. Деньги он приносил в семью и тратил на личное потребление. В марте 2018-го года, разобрав несколько сотен компьютеров, прапорщик «одумался». Он взял в банке кредит, купил 25 процессоров, вернув их на место украденных, после чего вновь принялся разбирать другие системные блоки. В конце концов, поняв безвыходность своего положения, он решил повиниться руководству.

Всего за это время Хайруллин украл 430 процессоров Intel и 505 модулей оперативной памяти на сумму общую 7,273 млн руб. Ему было предъявлено обвинение в краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). В итоге суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии-поселении. К месту отбывания он должен добраться сам, причём время поездки вычтут из срока наказания.