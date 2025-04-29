Пожилой растлитель сел на 15 лет за десяток надругательств над детьми Педофила из Калужской области посадили в колонию на 15 лет за 11 изнасилований

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Калужской области 67-летнего педофила приговорили к 15 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Мужчина будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима. Всего он виновен в 11 преступлениях против несовершеннолетних. От его действий пострадали пятеро детей.

Следствием и судом установлено, что в 2023 году 67-летний житель города Кирова Калужской области обманным путем заманивал в свой дом и автомобиль несовершеннолетних девочек, где совершал преступления против половой неприкосновенности. Потерпевшими по делу признаны пять детей, — рассказали в СКР.

Ранее сообщалось, что в городе Нижневартовске возобновлено расследование против уроженца ХМАО 1956 года рождения, против которого в 2012 году возбудили дело за надругательство над ребенком. После объявления в розыск мужчина скрывался в Краснодарском крае и вел замкнутый образ жизни.

Задержали его после проверки документов. Он предъявил силовикам поддельный паспорт. Против мужчины ведется разбирательство по статьям о насильственных действиях сексуального характера по отношению к ребенку младше 14 лет. По инкриминируемой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы.