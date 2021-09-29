Появилось видео с места убийства трёх студенток медколледжа под Оренбургом

В Сети появилось видео с места убийства трёх студенток медицинского колледжа в Оренбургской области. Неизвестный зарубил девушек топором. Тела двух из них нашли после пожара в квартире жилого дома в Гае. Ещё одна погибшая была обнаружена во дворе. Видео опубликовал Telegram-канал «112».

У всех погибших зафиксированы схожие травмы. Убитым было 17, 18 и 19 лет.

В настоящее время следователи и криминалисты выясняют обстоятельства случившегося, устанавливают причастных к преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Прокуратура области взяла расследование дела под свой контроль.

По данным Telegram-канала, девушки вместе приехали из Башкирии и снимали в Гае квартиру. Человека, который совершил тройное убийство и пытался скрыть преступление, в настоящий момент разыскивают.

Ранее в квартире на западе Москвы были обнаружены тела двух курсантов полицейской академии — молодого человека и девушки. Рядом с ними был также найден труп котёнка.