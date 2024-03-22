Последняя вписка восьмиклассницы: что ее убило, что за угроза детям в РФ

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Ученица 8-го класса была найдена мертвой в квартире у случайного знакомого. Что с ней случилось, как она там оказалась и какие опасности угрожают сейчас российским детям?

Что случилось с восьмиклассницей из Петербурга

Telegram-канал «Mash на Мойке» рассказал, что правоохранительные органы задержали 35-летнего мужчину после смерти 15-летней школьницы в квартире дома на проспекте Королева в Санкт-Петербурге. Известно, что восьмиклассница приехала в квартиру в Приморском районе ночью вместе со старшей подругой-школьницей.

Хозяин квартиры рассказал, что познакомился с девушками через тематическую группу и позвал их к себе домой. Подруги приехали около 6 утра и якобы уже в состоянии опьянения. Младшая девушка шаталась и была не в состоянии продолжать веселье, ее уложили спать.

Хозяин квартиры рассказал, что занялся сексом с второй девушкой, но в какой-то момент обнаружил, что 14-летнюю школьницу начало тошнить — ей оказали помощь, но вскоре уже обнаружили ее тело без дыхания. Вторая школьница сбежала из квартиры сразу же после того, как мужчина вызвал скорую. Прибывшая скорая констатировала смерть несовершеннолетней, а хозяина квартиры быстро задержали и повезли в отдел.

Погибшей оказалась 14-летняя школьница с Васильевского острова. Ее пропажу первой заметила социальный педагог, когда та ушла из учебного заведения и не давала о себе знать. По данным издания, погибшая девочка выросла в неполной семье и была знакома инспекторам по делам несовершеннолетних.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему происходят отравления по всей России

В Петербурге и других городах России весной 2024 года происходят отравления несовершеннолетних как алкоголем, так и психотропными веществами.

Telegram-канал «Mash на Мойке» приводит историю 12-летней девочки из района Рыбацкое в Санкт-Петербурге. Она очнулась в незнакомой квартире с отравлением психотропными веществами и сама сообщила в службу спасения. Шестиклассница сбежала из дома после ссоры с мамой и выключила свой телефон. Как она оказалась в квартире на Большевиков, что принимала и что еще с ней происходило, она не помнила. Школьницу госпитализировали в Детскую городскую больницу № 5 с тяжелым отравлением психотропными веществами.

В подмосковной Балашихе два восьмиклассника упали в обморок, выпив «по три рюмки водки» перед уроками, сообщал Telegram-канал SHOT. 14-летнего школьника увезли в реанимацию.

По данным Центра общественного здоровья, ежегодно в России от наркотиков умирают более 4000 человек. По данным социологических опросов, число потребляющих наркотики в стране оценивается в 1,9 млн человек, а объем изъятых из оборота наркотиков в России в минувшем году превысил 36 тонн — это примерно 20% от общемировых данных по изъятию психоактивных веществ.

Telegram-канал Mash приводит случай отравления двухлетнего ребенка синтетическим наркотиком. Он нашел его у ранее судимого за наркоторговлю мужчины в городе Полевской. Скорую помощь вызвали, когда ребенок начал задыхаться. Врачи доставили ребенка в тяжелом состоянии с диагнозами судорожный синдром, токсическое действие неизвестного препарата и отравление.

«Предварительно, двухлетний ребенок отравился метилендиоксипировалероном (MDPV), который называют „солью“ или „мэджиком“», — пишет Mash.

Что за серия смертельных отравлений в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошла серия отравлений наркотиками.

«Волна смертей от наркотиков началась в Петербурге с конца февраля. В Калининском районе была найдена мертвой пара крымчан. Затем трупы мужчины и женщины нашли в апарт-отеле на Толубеевском проезде. Еще двоих погибших нашли в гостинице на улице Коллонтай», — сообщил канал «ДТП и ЧП СПб».

25 февраля девушка и юноша из Крыма были найдены мертвыми в квартире на Маршала Блюхера. В квартире был пакет с белым порошком, который изъят полицией. Правоохранительные органы не делали комментариев по результатам экспертизы.

6 марта произошел подобный же случай — влюбленная пара погибла от отравления наркотиками в собственной квартире на Софийской улице. Они отдали общую маленькую дочку родственникам, а затем перестали брать трубки и пропали на несколько суток.

Аналогичным образом погибли двое в гостинице «Элле» на улице Коллонтай — 38-летний Алексей и 36-летняя Алена, пишет «Mash на Мойке». Приятель, находившийся с ними в тот день, выжил — его успели откачать и госпитализировать с тяжелейшим наркотическим отравлением.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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