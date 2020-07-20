Получивший пожизненное «ангарский маньяк» признался ещё в двух убийствах

https://static.news.ru/photo/bd990ad4-ca40-11ea-a4a8-fa163e074e61_660.jpg Михаил Попков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков, больше известный как «ангарский маньяк», признался в убийстве ещё двух женщин, о которых он не рассказывал. Эти убийства были совершены им с 1995 по 1998 год в Ангарске.

Попков сейчас этапирован в Иркутск из Торбеевского централа в Мордовии. Он отбывает пожизненное за 81 убийство и три покушения на убийство женщин. Маньяку уже предъявлено обвинение по одному эпизоду, по второму проводятся следственные действия, сообщает СУ СКР по Иркутской области.

Преступления, за которые он отбывает наказание, бывший милиционер совершил в период с 1992 по 2010 год на территории Иркутской области. Он приговорён к пожизненному заключению дважды, но осуждён был только за 78 убийств, так как по остальным вышел срок давности.

Ранее NEWS.ru сообщал. что Верховный суд России не удовлетворил апелляцию серийного убийцы Михаила Попкова, известного как «ангарский маньяк». Таким образом, приговор Иркутского областного суда, назначившего бывшему сотруднику МВД два пожизненных срока, оставлен без изменения.