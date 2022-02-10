Полиция задержала расчленителя на севере Москвы

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве и последующем расчленении мужчины на севере Москвы. Подозреваемый в убийстве, которого идентифицировали как 44-летнего гражданина Узбекистана Умида Ешанкулова, познакомился со своей жертвой в Интернете, на сайте знакомств, сообщает Telegram-канал 112.

Об убийстве стало известно после того как дворник сообщил о страшной находке в одном из дворов на Флотской улице: он обнаружил человеческую ногу. Другие останки позже были найдены на мусоросжигательном заводе в Москве.

Полицейским также удалось узнать личность убитого. Им оказался 36-летний Андрей Мингелев, жена которого утром 9 февраля написала заявление о его пропаже. По данным источника, мужчина работал маляром в ЖК «Амурский парк».

Также стало известно, что 44-летний душегуб угрожал своей сожительнице убийством её дочери, если она не поможет ему избавиться от трупа Мингелева.

Ранее суд Санкт-Петербурга арестовал главного внештатного специалиста-нефролога городского комитета по здравоохранению Александра Земченкова, которого следствие обвиняет в убийстве и расчленении собственной супруги, которая пропала без вести более 10 лет назад.