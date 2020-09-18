Полиция задержала подозреваемого в убийстве детей в Рыбинске

https://static.news.ru/photo/f53668c8-f98a-11ea-914d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов 18 сентября задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании и убийстве двух маленьких девочек. Преступление было совершено на территории Рыбинска.

Преступника по имени Виталий Молчанов задержали в том же районе города, где он убил и изнасиловал детей, передаёт Telegram-канал 112.

Молчанов проходит в качестве главного подозреваемого по делу о совершении преступлений в отношении двух малолетних дочерей своей сожительницы. Тела девочек обнаружила их мама, а Виталий сбежал. Когда женщина позвонила в полицию, выяснилось, что ранее Молчанов был судим по статьям: убийство малолетнего, незаконное лишение свободы, изнасилование, надругательство над телами умерших и местами их захоронения.

Ранее в УМВД по Ярославской области опубликовали видеозапись, на которой запечатлён Молчанов. В этот момент он был одет в ту же одежду, что и в день преступления.

Как писал NEWS.ru, до того как Молчанов был задержан, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что тот, кто предоставит достоверную информацию о местонахождении подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске, получит награду в размере 500 тыс. рублей.