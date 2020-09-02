Полиция в Петербурге нашла боеприпасы благодаря бытовому конфликту

Сотрудники полиции обнаружили боеприпасы в одной из квартир по Загребскому бульвару на территории Санкт-Петербурга. Своеобразную «наводку» на место правоохранителям дали граждане, заявившие о семейной ссоре.
После сообщения о конфликте полиция выехала на место. В квартире силовиками обнаружено незаконное хранилище боеприпасов. У 45-летнего неработающего жителя города на Неве нашли три магазина и 40 патронов калибра 9×18 мм. Он сам утверждает, что купил всё это в ноябре 2018 года. По словам петербуржца, боеприпасы он приобрёл у незнакомца.
Изъятое оказалось пистолетными патронами к гражданскому и спортивно-охотничьему оружию,
Как ранее писал NEWS.ru, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции вычислили «телефонного террориста», давшего ложную наводку на бомбу в учебном заведении.
В школе, которая якобы была заминирована, была проведена проверка, взрывное устройство обнаружено не было.
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