Полиция составила фоторобот убийцы семьи в селе Юрьевка под Омском

В правоохранительных органах составили фоторобот подозреваемого в убийстве трёх членов семьи в селе Юрьевка Омской области. Мужчине около 35–40 лет, у него густая борода. В ночь расправы над семьёй он был одет во всё чёрное, сообщает Telegram-канал SHOT.

Ранее стало известно, что в частном доме были убиты десятилетняя девочка, её мать и отец. Двум другим членам семьи, 14-летней девочке и её шестилетнему брату, удалось убежать из дома. Несовершеннолетняя помогла сыщикам составить портрет душегуба.

Полицейские занимаются поиском преступника и пытаются установить его личность. Беглец может иметь при себе оружие.

Ранее Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись с места тройного убийства. На кадрах показано село Юрьевка, а также помещение в частном доме, где было совершено преступление.