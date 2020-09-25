Полиция Подмосковья помешала криминальным авторитетам провести сходку

https://static.news.ru/photo/59ffbb22-ff46-11ea-a041-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подмосковные полицейские совместно с бойцами спецназа «Гром» пресекли сходку криминальных авторитетов в Мытищах. Участники сборища собирались обсуждать разделение сфер криминального влияния на коммерсантов.

Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, передаёт РИА Новости. В операции участвовали сотрудники управления уголовного розыска подмосковного главка и их коллеги из муниципального управления «Мытищинское», спецназовцы обеспечили силовую поддержку. Правоохранители задержали восемь мужчин. Семерых из них отправили под арест на 15 суток за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. У восьмого при досмотре нашли два свёртка с героином массой более 4 граммов и метадоном массой 0,13 грамма. Ещё один свёрток с неизвестным веществом был найден в квартире у мужчины. Также в жилище обнаружили паспорта на разные имена и семь мобильных телефонов.

В отношении этого мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков.

9 сентября в Сургуте при столкновении катера и баржи погиб криминальный авторитет Зятёк (Владимир Зятьков). Как писал NEWS.ru, за порядком на его похоронах следил ОМОН.