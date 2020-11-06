Полиция ликвидировала притон с проститутками в центре Москвы

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Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали бордель в центре Москвы, задержав организатора притона и шесть проституток.

В доме на Садовнической улице столицы полиция проверяла информацию о том, что под видом массажного салона девушки оказывают услуги интимного характера. В результате была задержана 27-летняя жительница Подмосковья.

Она принимала на работу девушек для оказания интимных услуг и выплачивала им заработную плату, принимала денежные средства от клиентов, а также следила за порядком и дисциплиной, вела учёт посещения, — говорится в сообщении на сайте регионального МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Также сотрудники полиции задержали шесть приезжих девушек в возрасте от 22 до 31 года, которых заподозрили в оказании интимных слуг. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении.

Занятие проституцией карается штрафом до 2 тысяч рублей, её организация — лишением свободы на срок до пяти лет по наименее тяжёлой статье.

Ранее самый крупный в мире 12-этажный бордель Pascha, расположенный в немецком городе Кёльн, заявил о банкротстве на фоне коронавируса. Руководство публичного дома объяснило, что за время, пока заведение было закрыто из-за ограничений, связанных с карантином из-за распространения COVID-19, у борделя закончились деньги. При этом отмечается, что в администрации не видят смысла брать кредит в банке для преодоления финансовых трудностей без гарантий со стороны правительства, что карантинные ограничения будут сняты к началу 2021 года, писал NEWS.ru.