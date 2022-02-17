Полиция Красноярска задержала школьника, торговавшего огнестрельным оружием

Красноярская полиция задержала подростка, организовавшего бизнес по продаже огнестрельного оружия. Правоохранительные органы изъяли у девятиклассника Кирилла около десятка единиц оружия и более сотни патронов, сообщается Telegram-канал Baza. 16 февраля полиция воспрепятствовала развитию бизнеса молодого предпринимателя: оперативники организовали контрольную закупку и арестовали несовершеннолетнего, после чего провели в квартире торговца огнестрелом обыск.

Дома у школьника нашли целый арсенал: четыре пистолета, два гладкоствольных ружья, порох и почти тысячу различных патронов, — пишет Baza.

Следствие по результатам проверки телефонов и аккаунтов Кирилла в соцсетях не выявило у подростка экстремистских наклонностей и считает, что он не собирался ни на кого нападать, а к оружию относился как к средству заработать. В отношении него может быть возбуждено уголовное дело.

Ранее в Красноярском крае, в Канске, суд приговорил одного из подростков — фигурантов дела о подрыве здания ФСБ РФ в компьютерной игре Minecraft к реальному сроку заключения — на пять лет. При этом суд освободил двоих несовершеннолетних фигурантов дела от уголовной ответственности за содействие следствию и назначил им три и четыре года лишения свободы условно.