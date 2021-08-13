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Полицейский подстрелил злоумышленника, напавшего на его коллегу с молотком

14:32, 15 августа 2021
Полицейский подстрелил злоумышленника, напавшего на его коллегу с молотком Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Полицейский, приехав на вызов по бытовому скандалу в городе Шушары, был вынужден подстрелить мужчину, напавшего на его напарника с молотком. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Злоумышленнику незамедлительно оказали первую помощь и вызвали скорую помощь, — сообщается в пресс-службе ГУ МВД.

Ранним утром 15 августа двое полицейских отправились по вызову на улицу Пушкинскую, дом 20. Как только 42-летний владелец квартиры заметил на своём пороге представителей закона, то без лишних слов накинулся на одного из них с молотком. После того как злоумышленник нанёс полицейскому несколько ударов молотком по голове, напарник стража порядка выстрелил в нападающего из табельного пистолета. В итоге обоим участникам инцидента пришлось отправиться в больницу на «скорой помощи».

Владельцу квартиры теперь грозит уголовная ответственность за нападение на стража порядка при исполнении.

Ранее сообщалось об избиении российского актёра Ивана Рыжикова доставщиком пиццы.

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