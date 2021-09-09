Подозреваемых в поджоге машины с ребёнком брата и сестру объявили в розыск

Следственный комитет России объявил в федеральный розыск подозреваемых брата и сестру Дмитрия и Ирину Маценко, которых подозревают в поджоге машины с шестилетним ребёнком внутри в рабочем посёлке Маркова (Иркутская область). Следователи полагают, что действие было совершено умышленно. Подробности сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Инцидент произошёл утром 7 сентября. По версии СК, брат с сестрой подъехали на автомобиле к парковке здания на Верхней улице рабочего посёлка Маркова. Мужчина, выйдя из автомобиля Nissan Qashqai, облил легковоспламеняющейся жидкостью припаркованный автомобиль Mazda 6.

Отмечается, что в салоне находилась шестилетняя девочка. Затем подозреваемый поджёг автомобиль и скрылся с места происшествия.

По данным Telegram-канала Life Shot, Дмитрий до этого угрожал родителям ребёнка. СМИ отмечает: семья девочки владеет клининговой компанией, которая обслуживала один из местных ТЦ. Управляющим там тогда был как раз Дмитрий Маценко. Предположительно, между ними возник конфликт из-за денег.

В семье ребёнка журналистам рассказали, что у Маценко «не всё в порядке с головой».

Ранее сообщалось, что две 13-летние школьницы, пропавшие в городе Лесосибирске Красноярского края, найдены живыми. Девочки пропали 7 сентября. По словам матери одной из них, школьницы отправились в посёлок Колесниково, который находится в черте Лесосибирска, к подруге. Там они переночевали, а утром вызвали такси, чтобы вернуться домой, но так и не появились.