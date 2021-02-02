Под Екатеринбургом пьяный разнорабочий зарубил начальника топором

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В Свердловской области разнорабочий убил своего начальника. Молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зарубил руководителя топором. Об этом рассказал помощник руководителя регионального Следственного управления СК Александр Шульга.

Ранее неоднократно судимому 24-летнему жителю Невьянска предъявлено обвинение в совершении убийства — преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ. Наказание за совершение данного особо тяжкого преступления предусматривает до 15 лет лишения свободы, — сказал Шульга.

Следствие считает, что в ночь на 1 февраля обвиняемый был пьян. На почве личной неприязни молодой человек решил расправиться с начальником. По словам свидетелей, злоумышленник жаловался на постоянные придирки от руководства как на работе, так и в быту. Для убийства разнорабочий использовал нож и топор.

На текущий день проходит следственная проверка. Суд изберёт для обвиняемого меру пресечения. Решается вопрос о назначении психолого-психиатрической судебной экспертизы, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что житель индийского города Мератх в штате Уттар-Прадеш убил свою сестру накануне свадьбы из-за появившихся в Сети её фото с любовником. Снимки опубликовал любовник девушки, с которым она состояла в отношениях на протяжении нескольких лет. Он также отправил фото её родственникам.