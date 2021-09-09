Петербуржца задержали за убийство Пушкина и Гончаровой

Житель Санкт-Петербурга был задержан по подозрению в убийстве двух человек: 43-летней Гончаровой и её супруга, 31-летнего Пушкина. В СКР уточнили, что задержанному в скором времени предъявят обвинение и изберут меру пресечения по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Отделение Следственного комитета России по Санкт-Петербургу предполагает , что 25-летний подозреваемый в квартире на Рябовском шоссе в ходе бытовой ссоры ударил хозяев квартиры Пушкина и Гончарову ножом и скрылся. Конфликт произошёл во время совместного распития алкогольных напитков.

Тела погибших супругов нашла сестра покойной Гончаровой. По имеющимся данным, из квартиры также пропали телевизор, два мобильных телефона и системный блок.

Ранее Тындинский районный суд вынес приговор в отношении мужчины и женщины, которые насмерть забили собутыльника из-за татуировки. Согласно данным суда, 32-летний житель Тынды и его 29-летняя подруга в начале августа распивали спиртные напитки в доме своей знакомой. Ближе к полуночи к ним пришёл сосед по подъезду. Между парой и гостем началась ссора из-за его татуировки. В итоге осуждённые начали избивать мужчину руками и ногами, а затем деревянной палкой, молотком, гвоздодёром и брючным ремнём. В общей сложности они нанесли потерпевшему более 80 ударов. Он скончался от полученных травм.