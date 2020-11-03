Названо имя заложника подозреваемого в убийстве «колбасного короля»

https://static.news.ru/photo/dd4f8d62-1de7-11eb-9d19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Установлена личность пожилого мужчины, обнаруженного в квартире вместе с подозреваемым в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова. Им оказался известный в прошлом адвокат.

Подозреваемый удерживал в своей квартире бывшего адвоката Алексея Завгороднего, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Завгородний известен, в частности, тем, что в 1990-х годах являлся адвокатом киллера Александра Солоника, убитого в Греции в 1997 году. В конце 2000-х годов он защищал американского военного Кристофера Гарнера, задушившего пенсионера в Хабаровске.

Владимир Маругов был убит в Подмосковье в ночь на 2 ноября, его застрелили из арбалета. Подозреваемый позже был задержан, им оказался Александр Мавриди, знакомый бывшей жены убитого бизнесмена.

Мужчину задержали в квартире, где он удерживал Завгороднего прикованным к кровати, по словам потерпевшего, злоумышленник вымогал у него квартиры в Москве. Следствие проверяет подозреваемого в убийстве на причастность к деятельности так называемых чёрных риелторов.

Ранее NEWS.ru писал, что адвокат бывшей жены Маругова Татьяны опроверг слухи о её романтической связи с подозреваемым. Юрист пояснил, что Мавриди действительно был знаком с женщиной, но он работал на неё, помогая по хозяйству.