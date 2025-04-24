Пара педофилов зачала и родила девочку для изнасилования В США отец изнасиловал двухмесячную дочь и снял это на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В американском штате Висконсин 9 апреля задержали 22-летнего Скайлера Классена, обвиняемого в изнасиловании двухмесячной дочери и съемках детского порно, сообщает издание People. Из переписки с супругой Классена ясно, что они заранее планировали изнасилование девочки, пока женщина еще была беременна.

По данным следствия, надругательство было совершено 7 апреля. Классену предъявлены четыре обвинения в сексуальной эксплуатации ребенка, четыре обвинения в хранении материалов с сексуальным насилием над детьми, одно обвинение в сексуальном насилии первой степени и одно обвинение в инцесте. Мать девочки задержали 15 апреля. Известно, что женщине 21 год. Какую именно статью будут инкриминировать ей, пока не уточняется.

Дочь израильского министра по вопросам поселений Орит Строк ранее выступила в социальных сетях с обвинениями в сексуальном насилии в отношении своих родителей и одного из братьев. Шошана Строк на сегодняшний день живет в Италии. Девушка отметила, что она не единственная жертва родителей-педофилов. От действий растлителей также пострадали трое ее младших братьев.