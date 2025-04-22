Отец заставлял юного сына участвовать в групповом сексе с тремя женщинами В США отец принуждал сына к групповому сексу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В американском штате Миннесота арестовали 39-летнего Уильяма Роя Витта, который принуждал 15-летнего сына к групповому сексу с участием трех женщин старше 40 лет, сообщает The Minnesota Star Tribune. Три соучастницы также стали фигурантками уголовного дела.

Обвинения связаны с предполагаемым сексуальным насилием над мальчиком в течение нескольких лет и в нескольких округах. При этом известно, что ребенок все это время продолжал жить с матерью.

Предполагаемое насилие началось около в марте 2022 года и продолжалось до конца 2024 года в Редвуд-Фолс, Монтевидео, Маршалле и Спрингфилде. Витт иногда предлагал сыну алкоголь. Некоторые эпизоды происходили в доме отца в Редвуд-Фолс, который с тех пор был снесен.

Мальчик сказал, что не чувствовал, что может сказать «нет» Витту, который потребовал от него «быть мужчиной». Мальчик описал, что чувствовал себя некомфортно и что в конечном итоге он прекратил общение с Виттом. Сообщается, что в результате он испытывал стресс и душевные страдания, требующие в последствии терапии.

Ранее сообщалось, что в Иркутске следователи взялись за мужчину, который оформил опеку над несколькими учениками коррекционной школы. Выяснилось, что у того были отнюдь не филантропические мотивы, когда он брал себе на воспитание несовершеннолетних с особенностями развития.