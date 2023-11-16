Основателя сети «Тануки» объявили в розыск: что сделал, какие были скандалы SHOT: МВД объявило в розыск российского ресторатора Александра Орлова

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Александр Орлов

МВД России объявило в розыск российского ресторатора Александра Орлова. Кто он такой, что сделал, почему попал в розыск и где находится сейчас?

Почему попал в розыск ресторатор

Министерство внутренних дел внесло Александра Михайловича Орлова в список преступников, разыскиваемых по статье УК. Источник Telegram-канала SHOT сообщил, что в федеральный розыск ресторатор попал из-за фитнесс-центра Black Star Fitness.

«Арендодатель „Промтехноком“ обвиняет тогдашнее руководство премиальной качалки, в том числе его учредителя Орлова, в причинении ущерба на ₽110 млн из-за умышленной неоплаты аренды и внесения инфраструктурных изменений без разрешения. ООО „Меркурий Фитнес“ начало строить в Москва-Сити бассейн, просто потому что захотело», — сообщил канал.

По данным SHOT, Black Star Fitness был закрыт в июне 2022 года, а компания Орлова, которая им владела, сейчас в процессе банкротства. Mash отмечал, что клиенты массово жаловались на компанию, которая «закрылась по объективным причинам» и при этом до конца продолжала продавать абонементы.

Кто такой ресторатор Александр Орлов

Александр Орлов является сооснователем и бывшим президентом российской сети ресторанов «Тануки» (открыта в 2004 году) и ресторанного холдинга Bulldozer. В управлении Bulldozer Group было более 100 ресторанов в России, Казахстане, ОАЭ, США, Монако, Узбекистане, на Украине и в Гонконге, в том числе такие бренды, как «Тануки», «Ёрш», Eshak, Zoloto, «Рыба пила» с разными кухнями. Кроме того, в активах холдинга ранее числились «Орловские бани» и фитнесс-центр премиум-класса Black Star Fitness.

В прошлом ресторатор отметился скандальными высказываниями о том, что попробовал бы на вкус человечину, а также заявлением о том, что для ресторанов в Средней Азии «невозможно найти квалифицированный персонал», из-за которого впоследствии вынужден был извиняться на казахском языке.

Telegram-канал SHOT также отмечает его экстравагантное поведение — друзья подарили бизнесмену на день рождения трэш-певца Александра Пистолетова, с которым «рабовладелец Орлов шикарно кутил, спускал деньги, только вот не оплачивал аренду спортивного клуба».

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Александр Орлов

Где сейчас ресторатор Орлов

Орлов покинул Россию в начале 2022 года. В июле того же года он сообщил, что сосредоточился на развитии зарубежных проектов в США и ОАЭ. Руководитель его PR-службы Евгения Батрак рассказала, что ресторатор ведет переговоры о полной или частичной продаже холдинга Bulldozer бизнесменам из ОАЭ.

Спустя месяц стало известно, что Орлов продал доли в размере 33,3% в «Тануки», «Тануки — Краснодар» и «Тануки — Нижний Новгород». Их совокупная выручка за прошлый год составила 295 млн руб. Доли перешли бизнесмену Андрею Аскерко. До этого он продал инвесторам из ОАЭ рестораны «Такахули», «Хорошая девочка», Lou Lou, Eshak и «Юг».

Казахстанский Telegram-канал ORDA отмечает, что в последнее время бизнесмен подолгу жил в Алма-Ате, где обзавелся дорогой недвижимостью.

За день до объявления в розыск в своем Telegram-канале Орлов анонсировал свое выступление на международном бизнес-форуме «Стратегия на миллиард» в Алма-Ате 2 декабря. Комментариев по поводу уголовного дела от него на данный момент нет.

Какое наказание ему грозит

Орлову грозит до пяти лет колонии по статье 165 УК РФ «Причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой». В августе 2023 года он продал свои доли в компаниях, которым принадлежат рестораны «Тануки» в Москве, Подмосковье, Краснодаре и Нижнем Новгороде.

В рамках Договора об оказании взаимной правовой помощи между Москвой и Астаной Казахстан выдает России только преступников, объявленных в международный розыск. Для этого необходимо, чтобы инкриминируемые деяния считались наказуемыми в обеих странах, заявлял глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов.

Какой скандал был в «Тануки»

В 2021-м Telegram-канал Владислава Позднякова «Мужское государство» («МГ», организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена) организовал кампанию по дискредитации нескольких компаний — «Ёбидоёби», «ЧебурекМи», «Тануки» и «Вятский квас». В частности, Поздняков опубликовал скриншоты рекламных постов «Тануки» с темнокожим мужчиной и упаковкой для еды в цветах радуги и потребовал от сети извиниться «перед русской нацией за то, что навязывали чуждые им ценности». Кроме того, Поздняков обратился к сервису «Яндекс.Еда» и потребовал удалить «Тануки» из агрегатора либо добиться того, чтобы партнерская ресторанная сеть удалила фото. После этого «Тануки» столкнулась с наплывом фейковых заказов и была вынуждена временно отключить оплату наличными.

Затем «Тануки» в соцсетях призвала подписчиков «достучаться» до основателя Telegram Павла Дурова и Минкомсвязи и потребовать от них заблокировать Telegram-канал «Мужское государство». В свою очередь участники «МГ» сообщали в правоохранительные органы о минировании ресторанов сети — все вызовы были ложными. В итоге Нижегородский областной суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России.

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