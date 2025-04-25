«Оружейный барон» с топором: окровавленная владелица чайханы молит о помощи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье разворачивается драматическая история с бывшей сожительницей экс-министра торговли региона. Девушка опубликовала кадры, где будучи испачканной в крови обвиняет политика в покушении с топором. NEWS.ru раскрывает подробности этой истории.

Пришел с топором

Бизнесмена и экс-министра торговли Подмосковья Михаила Хубутию обвинила в жестоком избиении его бывшая избранница и владелица чайного дома Van Tea на Новом Арбате Юлия Ван. Она опубликовала видео, в котором заявила, что мужчина якобы пришел к ней ночью 24 апреля с топором. Юлия Ван утверждает, что Хубутия порезал ей конечности и бил по голове. До этого во время семейной жизни, по ее словам, он постоянно прибегал к насилию.

«В это время в соседней комнате спали наша дочь и няня. С 2018 года мы находились в отношениях, в декабре 2024 года мы расстались, после чего он бесконечно угрожал отобрать ребенка, лишить всего имущества, закрыть в психиатрической больнице. Неоднократно говорил, что ребенок ему не нужен. Разбивал и ломал мои личные вещи», — рассказала Юлия Telegram-каналу «Осторожно, новости».

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О связи Юлии с влиятельным бизнесменом ничего не было известно до сегодняшнего дня.

«Чушь собачья»

Сам бизнесмен утверждает в комментарии MSK1.RU, что не совершал таких действий.

«Конечно, ложные обвинения. Чушь собачья. Какая Юлия, какая Ван, кому это нужно? Делать им, что ли, нечего? Пишут всякую ерунду. Что мне до Ван?» — заявил Хубутия.

Основатель оружейного бизнеса и торговец сигарами

Как пишет MSK1.RU, Михаила Хубутию называют одним из основателей отечественного оружейного бизнеса. В Россию он переехал из грузинского города Зугдиди. В Москве получил два высших образования. Сейчас Михаилу 58 лет.

В 1994 году он открыл компанию «Кольчуга», через которую развивал сеть оружейных салонов в Москве. Спустя пять лет он стал министром торговли правительства Подмосковья. На этой должности он проработал два года, после чего стал замруководителя департамента Госторгинспекции внутренней торговли и общественного питания Минэкономразвития России.

В первом браке с Екатериной Джанашией у него родились двое сыновей. Одного из них в 2018 году нашли мертвым в московской квартире. Своей жене после развода Хубутия оставил три участка в подмосковной Барвихе. В 2024 году вокруг недвижимости в этом районе проходили суды с участием Генпрокуратуры. Ведомство утверждало, что земля была закуплена по цене в 236 раз ниже рыночной.

Сейчас Михаилу Хубутии принадлежит сигарный клуб в центре Москвы. Его выручка за 2024 год составила 40,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 6,9 миллиона рублей. А также апарт-отель «Волга» на Большой Спасской. Среди учредителей гостиницы был и младший сын бизнесмена Илья Хубутия. Сейчас у него открыто ИП для продажи и сдачи в аренду объектов недвижимости.

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