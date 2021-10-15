Опубликовано фото заключённого, избитого в колонии во Владикавказе

Telegram-канал SHOT опубликовал фотографии избитого заключённого в исправительной колонии № 1 во Владикавказе. На снимке заметны покраснения на коже, а также небольшие синяки и ссадины. Авторы поста отмечают, что это следы избиения.

Известно, что сотрудники колонии применили к арестантам силу во время массовых обысков. Чтобы прекратить избиение, заключённые угрожали нанести себе увечья.

Ранее в пресс-службе ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) заявили, что бунт в исправительной колонии № 1 во Владикавказе организовали двое заключённых из-за проведения обысков.

Представители ФСИН отметили, что остальные заключённые поддались на провокацию недовольных и стали ломать ограждение в жилой зоне, а также выводить из строя камеры видеонаблюдения. Известно, что в исправительной колонии № 1 отбывают наказание лица, неоднократно судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Примерно 600 заключённых исправительной колонии № 1 Владикавказа устроили бунт. Бунтовщики разбили видеокамеры и внутренние двери учреждения. К учреждению были стянуты силы со всего города. По информации «Новостей Владикавказа», близлежащую местность перекрыли, а на территорию ИК въезжали автобусы со спецназом.