Педофил-филантроп: опекун годами насиловал детей из коррекционной школы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Иркутске следователи взялись за «сердобольного» мужчину, который оформил опеку над несколькими учениками коррекционной школы. Выяснилось, что у того были отнюдь не филантропические мотивы, когда он брал себе на воспитание несовершеннолетних с особенностями развития. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой ситуации.

Член родительского комитета под статьей

16 апреля в Иркутский районный суд поступило уголовное дело по уголовной статье № 132. Мужчина, чье имя скрыто в карточке дела, обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. 24 апреля судья Наталья Сергеевна Карпова примет решение об избрании меры пресечения.

Тем временем издание «Сапа» выяснило, что под статью подпал местный 46-летний житель. Его зовут Сергей, и он является членом родительского комитета одной из городских коррекционных школ. Пострадавшими в его деле оказались именно воспитанники этих казенных учреждений.

Заговорила после 18-летия

Как выяснила «Сапа», главным триггером для возбуждения уголовного дела стало обращение к правоохранителям 18-летней девушки с инвалидностью. Студентка реабилитационного техникума в марте рассказала, что на протяжении пяти лет подвергалась насильственным действиям сексуального характера со стороны своего опекуна.

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Все надругательства происходили в квартире Сергея. Предварительно мужчина оформил опеку над девочкой.

Еще четыре мальчика

Уже в марте в отношении Сергея была начата доследственная проверка. Когда следователи начали работать с мужчиной, были установлены еще 10 эпизодов с насильственными действиями. Пострадавшими стали четыре мальчика.

Сергей начинал их совращать и совершать насильственные действия сексуального характера, когда им было по 11–14 лет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Автомобиль Следственного комитета РФ

Сергей входил в родительский комитет специальной коррекционной школы. Там он выбирал себе жертв и оформлял над ними опеку. Он специально выбирал детей с диагностированной умственной отсталостью, чтобы более свободно манипулировать ими в целях получения сексуального удовольствия.

Четверо живших с Сергеем мальчиков пока помещены в социально-реабилитационный центр Иркутска. Расследование в отношении педофила продолжается.

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