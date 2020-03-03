https://static.news.ru/photo/bc500690-5d18-11ea-8b7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Женщина не признала своей вины и продолжает настаивать, что убийца — её сожитель.

По версии следствия, 9 мая 2019 года 28-летняя жительница Омска увидела, что её младший ребёнок — двухлетняя девочка — накрошила булочкой, которую ела, и стала запихивать ребёнку в рот крошки и куски хлеба. От удушья малышка скончалась на коленях матери, передаёт РИА Новости.

В СК РФ отметили, что тело девочки вынес и спрятал сожитель матери, через 10 дней он умер от алкогольной интоксикации. В июне знакомая семьи сообщила в правоохранительные органы о пропаже ребёнка, его тело до сих пор не найдено.

Как писал NEWS.ru ранее, женщина в Казани напала с ножом на двоих сыновей — близнецов семи лет. Один из них погиб. По данным местных СМИ, женщина напала на детей в приступе ревности (к кому — не уточняется) и затем попыталась покончить с собой.