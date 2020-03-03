Женщина не признала своей вины и продолжает настаивать, что убийца — её сожитель.
По версии следствия, 9 мая 2019 года 28-летняя жительница Омска увидела, что её младший ребёнок — двухлетняя девочка — накрошила булочкой, которую ела, и стала запихивать ребёнку в рот крошки и куски хлеба. От удушья малышка скончалась на коленях матери,
В СК РФ отметили, что тело девочки вынес и спрятал сожитель матери, через 10 дней он умер от алкогольной интоксикации. В июне знакомая семьи сообщила в правоохранительные органы о пропаже ребёнка, его тело до сих пор не найдено.
Как писал NEWS.ru ранее, женщина в Казани напала с ножом на двоих сыновей — близнецов семи лет. Один из них погиб. По данным местных СМИ, женщина напала на детей в приступе ревности (к кому — не уточняется) и затем попыталась покончить с собой.
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