Около 1 млн преступлений остались нераскрытыми в России в 2020 году

https://static.news.ru/photo/20526a8a-a41b-11eb-b938-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России в течение 2020 года не раскрыли порядка миллиона преступлений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генпрокурора РФ Игоря Краснова.

Остались нераскрытыми 963 тысячи криминальных деяний, — сказал он на заседании в Совфеде.

Глава Генпрокуратуры РФ добавил, что в 2020 году общий уровень раскрываемости снизился с 54% до 52% по сравнению с 2019-м.

Краснов заявил, что перед прокурорами поставлена задача максимально использовать свои полномочия для улучшения раскрываемости противоправных деяний.

Глава ведомства также отметил, что в прошлом году благодаря вмешательству прокуроров было возбуждено 165 тысяч уголовных дел о преступлениях, которые не получили своевременного учёта. Кроме того, возрос удельный вес уголовных дел, расследование которых следователи затянули сверх установленных законодательством сроков.

Ранее сообщалось, что за первую половину 2020 года количество нераскрытых дел, возбуждённых по статьям о взяточничестве, выросло втрое. Всего за этот период было зарегистрировано 8,5 тысячи коррупционных преступлений.