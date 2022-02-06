Обвиняемый в убийстве мисс Кузбасс — 2010 рассказал, как прятал тело

Александр Попов, обвиняемый в убийстве своей жены, мисс Кузбасс — 2010 Ксении Сапожковой, рассказал следователям, как прятал тело. Видео проверки его показаний на месте опубликовал Telegram-канал «112». Смерть жены мужчина скрывал более полугода.

Дошёл до машины, взял лопату, вернулся, начал копать, — сказал Попов во время дачи показаний.

На кадрах видно, как он по приметам находит место, где спрятал тело убитой жены. Также на видео заметна яма, выкопанная сотрудниками правоохранительных органов.

Сапожкова пропала летом 2021 года. Попов заявил, что она улетела в Дубай и перестала выходить на связь. Позднее он стал утверждать, что жена общается с ним, но это вызвало подозрение у правоохранительных органов.

Было установлено, что женщина из России не выезжала. Во время одного из допросов Попов признался, что убил жену из ревности. При этом он заявил, что расчленил тело и выбросил в реку, а потом отказался от этих показаний. Тело Сапожковой нашли 4 февраля в лесу в Новой Москве. Расчленено оно не было.