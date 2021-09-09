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Криминал

Обвиняемый в убийстве девочек в Кузбассе признал вину

10:10, 09 сентября 2021
Обвиняемый в убийстве девочек в Кузбассе признал вину Обвиняемый Виктор Пестеренников Фото: МВД РФ/ТАСС
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Обвиняемый по делу об убийстве двух 10-летних девочек в Кузбассе 41-летний Виктор Пестеренников полностью признал вину. Об этом сообщили в СК РФ по региону. Центральный районный суд Кемерова уже арестовал его на два месяца, отметили в прокуратуре Кузбасса.

За решёткой Пестеренников пробудет пока до 7 ноября. Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. 

Ранее сообщалось, что Пестеренникову предъявлено обвинение по трём статьям уголовного кодекса РФ, включая растление малолетних. Следствие уже направило в суд ходатайство о его аресте.

В суде Центрального района Кемерово, в свою очередь, пояснили, что заседание будет проходить в закрытом режиме. Представителей СМИ на него не допустят.

Две десятилетние девочки пропали в городе Киселёвске Кемеровской области 6 сентября. Они ушли в школу и не вернулись. Позднее их тела со следами насильственной смерти были найдены в заброшенном доме.

По записям с камер видеонаблюдения было установлено, что девочки ушли по улице в сторону гаражей вместе с Пестеренниковым, который купил им сладости. Мужчину задержали. Он сознался в изнасиловании и убийстве школьниц.

Отметим, что Пестеренников уже отбывал десятилетний срок за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего. Освободился в 2019 году и до 2027-го должен был соблюдать ряд ограничений.

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