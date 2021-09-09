Обвиняемый в убийстве девочек в Кузбассе признал вину

Обвиняемый по делу об убийстве двух 10-летних девочек в Кузбассе 41-летний Виктор Пестеренников полностью признал вину. Об этом сообщили в СК РФ по региону. Центральный районный суд Кемерова уже арестовал его на два месяца, отметили в прокуратуре Кузбасса.
За решёткой Пестеренников
Ранее сообщалось, что Пестеренникову предъявлено обвинение по трём статьям уголовного кодекса РФ, включая растление малолетних. Следствие уже направило в суд ходатайство о его аресте.
В суде Центрального района Кемерово, в свою очередь,
Две десятилетние девочки пропали в городе Киселёвске Кемеровской области 6 сентября. Они ушли в школу и не вернулись. Позднее их тела со следами насильственной смерти были найдены в заброшенном доме.
По записям с камер видеонаблюдения было установлено, что девочки ушли по улице в сторону гаражей вместе с Пестеренниковым, который купил им сладости. Мужчину задержали. Он сознался в изнасиловании и убийстве школьниц.
Отметим, что Пестеренников уже отбывал десятилетний срок за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего. Освободился в 2019 году и до 2027-го должен был соблюдать ряд ограничений.