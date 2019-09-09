https://static.news.ru/photo/e2c6be08-d2f9-11e9-9a6c-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники правоохранительных органов направили в Басманный суд Москвы ходатайство о заключении в СИЗО обвиняемого в совершении нападения на главу Центризбиркома Эллу Памфилову Карабалаева Бахыта Ажигуловича.

СК предлагает применить меру пресечения до 6 ноября 2019 года. Судья рассмотрит заявление 9 сентября в 17:00.

Ранее News.ru писал, что преступление произошло в подмосковной Истре. Неизвестный вломился на частную территорию ночью 6 сентября. Предположительно, он воспользовался приоткрытым для кота окном. Мужчина несколько раз ударил Памфилову электрошокером. Но разряда она не почувствовала, возможно, шокер у взломщика не сработал. Хозяйке дома удалось отбиться от злоумышленника стулом.

Сыщики не связывают это преступление с работой Памфиловой. Целью злоумышленников было ограбление — это основная версия следствия. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой».